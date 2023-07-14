Уже в июле перец попрет ящиками: все секреты выращивания щедрого урожая – тут

Чтобы уже в июле собирать ящиками перец с огорода, дачники очень много времени посвящают уходу за ним. Это довольно прихотливая культура, поэтому попотеть придется большую часть сезона.

Перец обожает влажность, а от засухи у него опадает завязь. Опытные дачники знают, что поливать грядки надо дождеванием со шланга, из расчета 4 л на куст раз в неделю.

За лето перцу нужно дать две подкормки – первую после высадки (мочевина и суперфосфат), а вторую – во время цветения. Это важное удобрение с калием: смешать 2 чайные ложки аммиачной селитры, 5 чайных ложек двойного суперфосфата и 4 чайные ложки сульфата калия в 10 литрах воды, поливать из расчета 1 литр на 1 куст.

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Кроме того, каждую лунку нужно рыхлить. Перец благодаря этому «дышит» корнями, лучше усваивает питание и в результате дает щедрый урожай.

Кусты перца нужно формировать так: самые нижние пасынки оставлять, остальные удалять. И маленькая хитрость: если отщипнуть самый первый цветок, то дальнейшее цветение будет обильным, а значит и плодов больше.

По материалам сайта kp.ru