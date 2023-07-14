Помидоры трескаются на ветке - беда: почему это происходит и как спасти урожай

Дачный сезон в разгаре, помидоры уже на ветках просятся в корзину. И вдруг некоторые садоводы огорченно замечают – плоды стали трескаться. Такие на засолку не сгодятся, только в пищу, и о если успеть. Поскольку поврежденный овощ испускает сок, привлекающий насекомых.

Если такое происходит, нужно срочно спасать урожай. Причиной, по которой помидоры начинают лопаться, называют перепады влажности – слишком обильный полив или, наоборот, редкая подача влаги в течение долгого времени.

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Исправить перепады поможет мульчирование. Сделайте вокруг каждой лунки толстый слой органической мульчи, она помогает регулировать влажность, не дает почве высыхать.

Также важно поливать томаты вовремя и достаточным количеством жидкости. Кроме того, обратите внимание на структуру почвы – она в лунках должна быть рыхлой.

По материалам сайта Novochag