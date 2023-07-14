Вывести пятно йода с одежды за секунды поможет кислота: продается в аптеке, стирать не надо

Посадить пятно йода на одежде легко, а вот вывести – тот еще квест. Замачивать, застирывать или кипятить вещи можно долго, но результат, увы, предсказуем. Между тем, есть аптечное средство, которое за пару секунд не оставит и следа от йода.

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Речь идет об аскорбиновой кислоте. Она продается в любой аптеке, достаточно одной ампулы. Смочите жидкостью пятно так, чтобы оно полностью намокло, и следите за тем, как оно исчезает на глазах.

По материалам Telegram-канала "Идеальная хозяйка"