Медовые помидорки на зиму: от банки семью за уши не оттащите

В канун сезона заготовок многие дачники достают свои рецепты и собирают в копилку новые секреты вкусной засолки. Помидоры – одно из любимых солений россиян на зиму, и вариантов закрутки существует огромное количество. Попробуйте приготовить медовые помидорки – говорят, домочадцев за уши будет не оттянуть.

На две литровых банки необходимо взять:

помидоры - 1 кг;

лук - 1 шт;

базилик - 1 пучок;

семена горчицы - 2 ч.л.

Для маринада потребуются 1 ст ложка соли, 3 ст ложки сахара, 1 ст ложка меда, лимонная кислота в объеме 1 ч ложка.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Закладываем помидоры плотно в банку, в середину кладем лук и базилик, заливаем кипятком и оставляем настояться 10 минут. Затем рассол сливаем в кастрюлю, добавляем соль, сахар, лимонную кислоту и мед, доводим до кипения.

В банку высыпаем семена горчицы и заливаем маринадом, плотно закручиваем крышку, переворачиваем и укутываем в шубу до полного остывания.

По материалам Telegram-канала Вкуснофф