Моль сбежит из вашего шкафа без оглядки: спасти шубы и шерсть поможет копеечное средство из аптеки

Моль в доме – нежеланный гость. Мелкий мотылек отличается прожорливостью и выбирает шерсть и мех в качестве обеда. А это значит, что ваши шубы и кардиганы под угрозой. Насекомое может изрешетить любую такую вещь, не глядя на ее ценник. Поэтому как только моль обнаруживается в шкафу, ее тут же выселяют.

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Помочь в борьбе с летающим обжорой может дешевенькое аптечное средство. Оно есть в каждой домашней аптечке, это нашатырь. Промокните ватный диск жидкостью и протрите все стенки шкафа как следует. Этот способ очень быстро выселит из вашего дома мелкое насекомое, потому что нашатырь оно терпеть не может.

По материалам сайта Pensnews