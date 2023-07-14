Морковь вымахает ровная, сладкая, сочная: каждый плод с килограмм - вот в чем секрет

Чтобы морковь росла крупной, ровненькой и сладкой, садоводы тщательно за ней ухаживают. Спустя примерно 60 дней после посадки на грядки вносят подкормку – с фосфором, калием и азотом.

Готовится питательный раствор просто: 10 гр «Азофоски», на 10 литров воды – и на грядку. Если почва слишком бедная, то количество удобрения следует увеличить до 30 гр.

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Ближе к августу подкормку проводят вновь – дают монофосфатом по листу. Именно это поможет морковке накопить сладость и сочность.

И еще одна хитрость: прореживание грядок. Важно посевам давать простор, оставляя между растениями 4-5 см, чтобы было куда раздаваться вширь.

По материалам сайта Izvmor