До конца лета подкармливайте огурцы так: плодоносить будут много и долго

С появлением первых огурчиков на грядке многие дачники прекращают пристальный уход за культурой, а зря. Хоть огурцы и считают непривередливым растением, тем не менее, любя, когда им уделяют больше внимания – полив, подкормка, прополка благотворно влияют на урожайность.

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Поэтому опытные садоводы советуют не оставлять без удобрений огурцы, чтобы собирать плоды до самой осени. В середине лета они особенно нуждаются в фосфоре, калии и микроэлементах. Все это есть в нитрофоске – 1 ст ложка на литр воды восполнит дефицит. Как только листва начнет желтеть (в августе), ее срочно обрывают и дают раствор с суперфосфатом и сульфатом кальция – 1 ст ложка на ведро воды.

Что касается полива, то плодоносящие грядки нужно снабжать водой трижды в неделю, так можно избежать горечи во вкусе.

По материалам сайта Belnovosti