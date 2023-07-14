Помидоры не краснеют на грядке: что срочно сделать, чтобы не остаться без урожая

Причин, по которым помидоры не краснеют на ветках в огороде, может быть несколько. Опытные дачники первым делом смотрят на нижние листья. Если они крупные, зеленые и сочные, то немедленно их отщипывают – они отбирают у всего растения питание.

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Также среди причин – отсутствие подкормки. В этот период садоводы стараются подпитать грядки йодом либо золой, потому что ни ускоряют созревание. Например, 30 капель аптечного йода на 10 литров воды.

По материалам сайта Belnovosti