Опрыскали перец в июле этой смесью: плоды стали с кулак — теперь каждый год так делаем

В июле перцам тоже требуется подкормка. Но не промахнитесь, ведь если угостить культуру не тем средством, то можно очень сильно навредить.

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В середине лета под запретом: коровяк, куриный помет, нашатырный спирт, дрожжи и древесная зола. Эти подкормки стоит отложить до следующего года.

А вот без борной кислоты сейчас никак не обойтись. Чтобы перец вырос крупным и мясистым, нужно простимулировать его раствором этого аптечного средства.

Для его приготовления следует взять 2 гр препарата на 10 л воды. Полученным раствором рекомендуется опрыскать надземную часть растений. Обработку необходимо проводить теплым безветренным вечером.

Источник: издание belnovosti.by