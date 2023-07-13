Работающим и неработающим: пенсионеров обрадовали сюрпризом в виде нового размера пенсии

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Примечательно, что всем положены выплаты, но их размер разный, так как зависит от нескольких нюансов. А теперь российским гражданам пенсионного возраста рассказали о грядущем перерасчете пенсий. После этого размер выплат изменится.
По словам специалиста в пенсионных вопросах Сергея Власова, это касается пенсионеров, которые работали в 2022 году исходя из объема страховых взносов.
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«При этом нынешний трудовой статус человека не имеет значения. То есть перерасчет сделают как работающим, так и неработающим пенсионерам. Но размер прибавки строго ограничен. Начислить могут не более трех пенсионных баллов. В этом году это около 370 рублей», – уточнил он, сообщает PRIMPRESS.