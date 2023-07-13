Угостите томаты этим крепким напитком: сразу начнут спеть — дедовский метод

Если лето в вашем регионе выдалось не очень солнечное и помидоры никак не хотят краснеть. Знайте: вы можете договориться с томатами. Для этого вам потребуется раздобыть стерильный шприц, иглу и бутылку водки.

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Дело в том, что этиловый спирт ускоряет созревание плодов. Схема действий такая: возьмите шприц, наполните его крепким напитком и приступайте к обходу ваших грядок. Уделите внимание всем зеленым овощам: уколы следует ставить в каждый бок. На одну помидорку нужно потратить около 0,5 мл водки.

Если все сделать по инструкции, то овощи покраснеют на пару недель раньше, чем у соседей.

Источник: kp.ru