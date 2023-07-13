Колорадский жук пропадет вместе с личинками: свалится и не встанет — всего одно опрыскивание

Избавиться от колорадского жука и его потомства не так уж и сложно. Главное — знать слабые места вредителя.

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Опытные огородники утверждают, что жук не переносит запах чистотела. Поэтому, чтобы защитить свои посадки от посягательств полосатого вредителя и красных личинок, нужно запастись этим чудесным растением.

Все проще простого. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и положите в нее 600 гр чистотела. Доведите состав до кипения и подождите. Через 15 минут уберите посудину с огня. Остудите жидкость, а затем пропустите ее через фильтр.

Готовое средство следует разбавить водой (в соотношении 1 к 40) и использовать для опрыскивания картофельных кустов. Вы будете удивлены: вредитель исчезнет после первой же обработки.

Источник: издание belnovosti.by