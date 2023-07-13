Проделайте этот трюк с огурцами перед засолкой: они будут хрустящими и сохранят яркий цвет

Чтобы консервированные огурчики были яркого зеленого цвета, а не «полинявшими», как это часто случается, нужно провернуть один трюк перед процедурой засолки. Все, что вам пригодится — это вода и соль.

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Убедитесь в том, что у вас есть запас льда и охлажденной жидкости. Затем смешайте 5 литров кипятка и 250 граммов соли.

Сначала обдайте огурцы солевым раствором и сразу же переложите овощи в емкость с ледяной водой. Чем сильнее будет перепад температур, тем лучше окажется результат.

После этой процедуры можете приступать к засолке по вашему стандартному рецепту. Огурчики сохранят свой изначальный цвет и будут невероятно хрустящими.

Источник: издание belnovosti.by