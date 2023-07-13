Замените булку этим продуктом: котлеты станут вдвое пышнее — жаль, раньше не знали

Многие кулинары старой закалки до сих пор кладут в котлетный фарш размоченную булку. Они полагают, что это единственный способ сделать блюдо более объемным.

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На самом деле это не так. Их хитрые коллеги уже давно вычеркнули хлеб из своего рецепта. Вместо мучного изделия они предпочитают добавлять в фарш тертый картофель.

У этого ингредиента есть ряд преимуществ. Во-первых, в отличие от булки, он не перебивает вкус мяса. Во-вторых, имеет более низкую калорийность, чем хлеб. И в-третьих, крахмалистый овощ делает котлеты невероятно сочными и пышными. Такого объема с помощью мякиша точно не получить.

Обязательно попробуйте данный прием в деле. После этого вы больше никогда не захотите возиться с хлебом.

Источник: tut-news.ru