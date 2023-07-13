Правительство выделит 15 млрд рублей на погашение ипотеки для этой категории граждан

В четверг, 13 июля, стало известно о том, что на поддержку многодетных семей будет выделено 15 млрд рублей.

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Денежные средства можно будет использовать только на погашение ипотечного кредита. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании кабмина.

Мишустин объяснил, что помощь от государства получат те семьи, в которых произошло пополнение 3-м или последующим ребенком после 1 января 2019 года.

Сумма поддержки составляет 450 тысяч рублей. Ее можно будет использовать для полной или частичной выплаты жилищного кредита.

Источник: ria.ru