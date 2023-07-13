Для россиян с детьми готовят новую выплату: деньги будут начислять на специальную карту

Профессор кафедры «Финансов и цен» университета им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, насколько такой проект перспективен. Она призналась, что такая помощь затронет интересы 20% российских граждан, а это около 17 миллионов человек, чьи доходы в среднем составляют менее 20 тысяч рублей в месяц. А вот бюджет «Отцовской карты» обойдется в 408 миллиардов рублей.

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Поэтому эксперт пояснила, что инициатива хорошая, но реализация потребует больших расходов. Еще сложнее будет реализовать этот проект в региональном разрезе из-за лимитированного количества участников программы, пишет портал «А теперь внимание!».