Для россиян с детьми готовят новую выплату: деньги будут начислять на специальную карту

В России множество семей с детьми. Существует поддержка от государства для тех, у кого есть дети. Это и материнский капитал, и выплаты для малышей разных возрастов до 17 лет. А теперь в Госдуме работают над законом, который введет понятие «Отцовской карты». Отмечается, что ежемесячно на специальный счет папам будет приходить две тысячи рублей. По задумке, тратить эти деньги можно будет лишь на совместное времяпрепровождение родителя с ребенком.
Профессор кафедры «Финансов и цен» университета им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, насколько такой проект перспективен. Она призналась, что такая помощь затронет интересы 20% российских граждан, а это около 17 миллионов человек, чьи доходы в среднем составляют менее 20 тысяч рублей в месяц. А вот бюджет «Отцовской карты» обойдется в 408 миллиардов рублей.
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Поэтому эксперт пояснила, что инициатива хорошая, но реализация потребует больших расходов. Еще сложнее будет реализовать этот проект в региональном разрезе из-за лимитированного количества участников программы, пишет портал «А теперь внимание!».