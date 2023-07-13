Названы самые подходящие дни июля для уборки озимого чеснока: времени осталось мало

В середине лета многие огородники собирают урожай озимого чеснока. Опытные дачники стараются планировать это мероприятие с оглядкой на фазы Луны.

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Ведь если провести процедуру в правильный день, то овощи будут храниться намного дольше обычного.

В июле 2023 года удачными днями по лунному календарю считаются 4, 5, 6, 9, 15, 18, 19, 23, 27, 28, 29 и 31 числа месяца. Часть из них уже позади, поэтому стоит поспешить.

Но помните: перед уборкой грядок нужно убедиться в том, что луковицы уже созрели. В противном случае следует повременить. В августе тоже будут хорошие дни для этого дела.

Источник: oka.fm