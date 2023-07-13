Как засолить огурцы без воды и посуды — будут готовы через 30 минут

Если вам уже успели наскучить свежие огурцы, обязательно попробуйте засолить их по этому рецепту. Процесс не займет много времени. А результат порадует даже самого взыскательного гурмана.

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Вам потребуется: 1 кг огурцов, 1 ст. ложка поваренной соли, 1 ч. ложка сахарного песка, 50 г укропа и 3-4 чесночных зубчика.

Разрежьте огурцы на 4 части: должны получиться длинные куски. Затем порубите укроп и чеснок. Сложите все ингредиенты в плотный полиэтиленовый пакет, завяжите его на узел и интенсивно потрясите. Далее уберите заготовку в холодильник и займитесь другими делами.

Через полчаса блюдо будет готово. Можете смело подавать малосольные огурчики к столу.

Источник: oka.fm