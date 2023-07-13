Все проблемы еще впереди: ведический астролог назвал самый тяжелый месяц 2023 года

В последнее время много событий происходят в мире. Многие люди с тревогой ждут, что будуте в будущем. Происходят конфликты, катаклизмы, кризисы.
Российский ведический астролог Бхаговат Прабху сделал важное заявление о ближайшем будущем планеты, а также назвал самые тяжелые месяцы 2023 года.
«Этот год по характеру такой же, как и прошлый, но в этом году, а именно в октябре, будет сложнее. Если в прошлом году попытались забрать у людей все, то сейчас заберут остальное», – отметил он, пишет канал «Городские легенды».
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По словам астролога, все изменения, которое видит человечество, связано с сознание каждого человека в отдельности. Он уверен, чтобы все поменять в хорошую сторону, каждому надо начать с себя.
Напомним, что Прабху является единственным российским ведическим астрологом, официально признанным в Индии.