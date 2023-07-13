Все проблемы еще впереди: ведический астролог назвал самый тяжелый месяц 2023 года

В последнее время много событий происходят в мире. Многие люди с тревогой ждут, что будуте в будущем. Происходят конфликты, катаклизмы, кризисы.

Российский ведический астролог Бхаговат Прабху сделал важное заявление о ближайшем будущем планеты, а также назвал самые тяжелые месяцы 2023 года.