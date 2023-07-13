Как нужно копать картошку, чтобы не повредить клубни: секрет в правильном инструменте

Опытные дачники знают, что картошку нужно не только посадить и вырастить, но и правильно извлечь из земли. Ведь если допустить оплошность в самом финале, то можно поранить клубни. А травмированные овощи долго не хранятся.

Садовый эксперт и блогер Ирина Корсакова рассказала, что для уборки картофеля нельзя использовать лопату. По мнению специалиста, для этих целей лучше всего подойдут вилы. Но не с острыми зубцами, а с закругленными.

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По словам Корсаковой, такой инструмент поможет максимально быстро и безопасно выкопать овощи. Так как вилы, в отличие от лопаты, не способны повредить большое количество клубней.

Источник: vnimanie.pro