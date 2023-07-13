Что положить в варенье, чтобы сократить расход сахара — сработает даже со сливой и крыжовником

Лето в самом разгаре, а это значит, что у хозяек много дел не только в огороде, но и на кухне. Ведь самое время готовить варенье на зиму.

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В ход идут любые сезонные ягоды и фрукты. Однако некоторые из них имеют имеют кислый вкус, что существенно увеличивает расход сахара.

Если вам предстоит иметь дело с крыжовником или сливой, то знайте: есть способ сэкономить сладкий продукт.

Опытные кулинары рассказали о том, что в процессе готовки нужно добавить в варенье пищевую соду. По их словам, этот белый порошок нейтрализует кислый вкус лучше любого сахара.

На килограмм фруктов или ягод следует брать не более четверти чайной ложки соды. Если придерживаться этих пропорций, то сахара потребуется гораздо меньше.

Источник: издание belnovosti.by