Как защитить капусту от ненасытных гусениц: поможет отвар из мусора

Если в вашем огороде успела похозяйничать бабочка-белянка, то в скором времени все капустные листья будут усеяны ее прожорливыми потомками-гусеницами.

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Которые, несмотря на безобидный внешний вид, способны уничтожить культуру за считанные дни. Поэтому начинать борьбу с этим вредителем нужно без промедления.

Опытные дачники утверждают, что избавиться от гусениц довольно просто. Для этого следует опрыскать культуру правильным составом.

Чтобы приготовить эффективное средство, возьмите 2 кг томатных пасынков, залейте их 5 л воды и прокипятите в течение 30 минут. После этого остудите отвар и добавьте в него 75 мл жидкого мыла. Далее разбавьте готовое средство водой в соотношении 1:3 и проведите обработку по листу.

Гусеницы исчезнут после первой же процедуры. В случае появления новых вредителей опрыскивание следует повторить.

Источник: издание belnovosti.by