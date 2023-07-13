Семьи с двумя детьми могут признать многодетными

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи, в которых имеются двое и больше детей. Свою идею он оформил в обращение на имя Татьяны Голиковой – вице-премьера России.

«Прошу вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…», - сказано в обращении.

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Даванков объясняет свою инициативу тем, что семей с тремя и более детьми в России относительно мало, и что многие семьи не могут решиться еще на одного ребенка из-за опасения, что не смогут достаточно обеспечить всех детей. По материалам телеканала «360» и РИА «Новости».