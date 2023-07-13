Ехать отдыхать опасно: сейсмолог предупредил о грядущем мощнейшем землетрясении в Турции

В этом году в Турции и Сирии прошли сильные землетрясения. Число погибших в результате катаклизма превысило 50 000 человек, из них 45 968 жертв в Турции. Теперь сейсмолог Халюк Эйидоган предупредил, что грядет еще одно землетрясение.
Оно произойдет в Стамбуле и регионе Мраморного моря. По прогнозам, магнитуда будет выше семи баллов. Эксперт подчеркнул, что последствия для экономики страны станут крайне серьезные.
«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — отметил сейсмолог.
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Эксперт считает, что природный катаклизм затронет семь провинций страны, в которых проживает до 25 миллионов человек. Он не стал скрывать, что масштабы катаклизма даже представить нельзя, пишет РИА Новости.