Сделайте это после цветения картошки, иначе все труды пойдут насмарку — не повторяйте ошибку новичков

После того как картошка отцветет, на ее ботве появляются зеленые шарики. Это коробочки с семенами.
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Если вы не планируете в будущем сеять культуру, то от этих частей растения лучше избавиться. И сделать это необходимо как можно раньше.
Ведь созревание семян отнимает у посадок уйму сил. Поэтому чем дольше вы будете игнорировать проблему, тем меньше питательных веществ достанется клубням.
Но будьте осторожны: эти зеленые шарики содержат большое количество соланина. А он ядовит. Ни в коем случае не пробуйте их на вкус и не забывайте как следует помыть руки после огородных работ.
Источник: издание belnovosti.by