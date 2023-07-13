Томаты стоят чистенькие — фитофтора испарилась: всего раз опрыскали этим составом (1 столовая ложка)

Чтобы ваши томаты никогда не болели фитофторой, проводите профилактику купоросом, он отлично справляется с этой задачей. Потребуется всего одна столовая ложка.
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В ведре воды комнатной температуры разведите кристаллы купороса (1 ст.л.) и опрыскивайте получившимся раствором кусты томатов.
Не забывайте, что любые обработки, а также подкормки растений необходимо осуществлять без прямых лучей солнца. Делайте это утром, вечером или в пасмурную погоду днем.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»