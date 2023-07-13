Нужно ли скашивать клубнику после финального сбора ягоды: заблуждаются многие дачники

Даже опытные садоводы иногда ошибаются. Поэтому не спешите повторять все за своими соседями.

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Например, после сбора ягоды, многие дачники скашивают под корень клубничные листья. Они думают, что это поможет уберечь растения от разного рода вредителей и простимулирует культуру на бурный рост в следующем сезоне.

Но это не так. На самом деле ягодные посадки плохо реагирует на тотальное «облысение». Это для них настоящий стресс.

Убирать листья можно и нужно, но делать это следует с умом. Отсекать необходимо только старые побеги, а свежие листочки трогать ни в коем случае нельзя. Ведь они необходимы для полноценного развития растений.

Источник: издание belnovosti.by.