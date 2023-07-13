Назван курс доллара в августе: никто не ждал таких показателей — даже спекулянты остолбенели

Только люди с крепкими нервами могут спокойно реагировать на то, что сейчас происходит в паре рубля и доллара. И проблема тут не только в том, что люди потеряли возможность недорого приобретать валюту и спокойно путешествовать.

Завышенный курс доллара неизменно сказывается на цене отечественной валюты и стоимости товаров повседневного спроса, а также услуг в России.

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Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Госуниверситета управления Николай Кузнецов сказал, что от дорогого доллара плохо всем. Даже спекулянтам, которых все чаще обвиняют в колебаниях курсов валют.

Аналитик уверен, что Центральный банк России все-таки вмешается в ситуацию и к концу лета курс доллара снизится до 80-88 рублей.

Источник: 1prime.ru