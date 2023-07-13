Какую часть говядины на самом деле надо брать на борщ — секрет от шеф-повара

У каждой хозяйки свой рецепт борща. Но опытные шеф-повара советуют готовить это блюдо на определенном кусочке мяса. Тогда это будет точно вкусно и наваристо.

Кулинары варят бульон исключительно на грудинке говядины на кости. Только в этом случае борщ получится наваристым. Многие даже используют курицу, но это уже будет не то.

Также борщ важно настоять после приготовления — хотя бы два часа. Тогда овощи успеют раскрыть свой вкус, и вы сможете прочувствовать аромат блюда.

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