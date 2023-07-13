Как избавиться от муравьев за одну ночь: положите это в их гнездо — никогда не вернутся

Если вы не хотите конкурировать с муравьями за самую сладкую ягодку или довольствоваться объедками насекомых, то ни за что не позволяйте им плодиться на вашем участке.

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Все просто. В случае обнаружения нескольких вредителей обязательно проследите за их перемещениями. Так вы сможете найти муравьиное гнездо и разобраться со всеми насекомыми разом.

Чтобы избавиться от вредителей за одну ночь, нужно осторожно разрыхлить муравейник с помощью длинной палки и посыпать его известью или табачной пылью.

Оба средства дадут потрясающий результат. Уже на следующий день от насекомых останутся только воспоминания.

Вернуться на прежнее место они не посмеют, так как после такой обработки их гнездо станет совершенно непригодным для жизни.

Источник: дзен-канал «Вики Терра — сад и огород»