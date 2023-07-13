Мощное удобрение для лука: перья не будут желтеть, пойдет рост

Перья лука часто желтеют в июле. И это значит, что растению не хватает удобрений. Опытные дачники вносят под корни сразу две подкормки, но с разницей в две недели.

Сначала растворите столовую ложку нитроаммофоска в десяти литрах воды. Тщательно перемешайте и полейте грядки.

Через две недели нужно другое удобрение. В десяти литрах воды смешайте по столовой ложке гумата калия и суперфосфата. И также поливайте грядки.

Лук начнут в итоге расти быстрее, перья будут сочно зелеными.

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