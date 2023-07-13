Опытная прачка подсказала: на пятна брызгаем «антижиром», и в машинку — одежда как новая

Сейчас у каждой хозяйки на кухне есть чистящее средство с пометкой «антижир». Им обычно моют сальные поверхности печей, столешниц и стеновых панелей.

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Удивительно, но этому средству можно найти и другое применение. Опытные прачки советуют этим составом убирать пятна на одежде. Только нужно убедиться, что ткань не сильно деликатная и не изменит цвет в процессе воздействия вещества.

Разбрызгайте «антижир» на пятно, а потом постирайте загрязненную одежду в стиральной машине. Вы удивитесь, но на выходе пятна исчезнут!

Источник: Telegram-канал «Горничная»