Навсегда забудете о тле: действующая на 100% подкормка — и азотом насытит

Вы навсегда забудете о проблемах с тлей и сможете насладиться здоровыми и красивыми растениями в своем саду, а также великолепным урожаем с помощью этого простого средства.

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Не стоит тратить время на бесполезные эксперименты, вытравите вредителей этим проверенным уже составом.

Возьмите 10 литров воды, 50 мл нашатырного спирта и 20 мл мыла в качестве прилипателя. Смешайте.

Это средство не только избавит вас от тли, но и будет служить азотной прикормкой для ваших растений. Просто примените его и наслаждайтесь результатом.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»