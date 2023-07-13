Завязи на огурцах появились сразу же, плоды прут — стволы гнутся: в восторге от этой «бабушкиной» подкормки

Если вы хотите в разы увеличить урожай огурцов и навсегда забыть про желтые листья, болезни и вредителей на культурах, то обязательно попробуйте эту старую, проверенную временем подкормку.

Она является мощным стимулятором плодоношения, отлично обеззараживает почву и растения.

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Берем 2 литра молока, бросаем в него 50 граммов прессованных дрожжей, 2 столовые ложки сахара. Размешиваем и ставим в теплицу на сутки.

Далее разводим до 20 литров водой. И перед непосредственным использованием вносим в состав 20 капель йода.

На 1 корень огурца используйте 1 литр раствора, лить на землю. Не забываем пролить водой перед подкормкой.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»