Александр Васильев назвал главный тренд лета: как же это красиво — подходит любому возрасту

В этом сезоне популярным трендом является тотал деним, рассказал историк моды и телеведущий Александр Васильев.

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Это когда весь комплект одежды состоит исключительно из джинсовых вещей: и верх, и низ. По словам эксперта, пик популярности этого тренда пришелся на 90-е годы прошлого века. Сейчас мир моды вспоминает это удобное сочетание.

Сочетать деним довольно просто, подходит он любому возрасту, и юным модникам, и солидным. Также джинсовые вещи сейчас допустимы практически в любой ситуации и обстановке.

Источник: Telegram-канал «Александр Васильев».