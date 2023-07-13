Капаем йод и считаем до 20: как вырастить томаты с 3 кулака (подкормка из СССР)

К сожалению, огородники подзабыли старую проверенную подкормку на основе йода и сыворотки, которую активно применяли дачники во времена СССР.

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И совершенно зря, ведь она обладает целым спектром полезных действий при простоте приготовления и дешевизне.

Подкормка не только насыщает почву полезными веществами, но и усиливает растения, стимулирует активное нарастание плодов и увеличение их в объеме, избавляет от вредных насекомых, болезней, гнили, грибков.

Возьмите молочной сыворотки 1 литр (или нежирного молока) и йода 20 капель, разведите в ведре воды. На каждый куст вылейте по литру раствора утром или вечером (не в солнце).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»