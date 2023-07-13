Сорняки больше не дергаем: высохли из-за простого народного раствора — вот состав (копейки)

Если вам надоело бесконечно тратить свои время и силы на выдергивание сорняков, просто протравите их специальным составом.

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Он действует сразу же, но при этом не портит почву. На этом же месте вы можете смело высаживать огородные культуры и собирать отличный урожай впоследствии.

100 миллилитров 70% уксуса растворите в 300 миллилитрах воды. Добавьте 3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Насыпьте также 3 столовые ложки соли. Все размешайте, дождитесь полного растворения кристаллов.

Полейте этим составом траву, от которой хотите избавиться. Сорняк исчезнет и не будет вас беспокоить до месяца.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»