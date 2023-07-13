Используем фильтр для воды бесконечно: просто прочищаем солью — не покупаем новый (рассказываем как)

Фильтры для кувшинов стоят в магазинах 300-600 рублей, меняют их обычно раз в 10-60 дней, в зависимости от жесткости воды. Для многих – это совсем недешевое удовольствие, особенно, если вода в регионе не лучшего качества.

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Однако обойтись можно и без лишних трат, если воспользоваться очень простым лайфхаком. Продлить жизнь фильтра реально почти до бесконечности можно при помощи обычной поваренной соли.

Возьмите 200 граммов соли на 2 литра воды. Пролейте этим составом фильтр 2 раза и потом пролейте обычной водой. Вы сразу почувствуете, что он заработает, как новый. Вкус воды заметно улучшится, хлором пахнуть не будет.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»