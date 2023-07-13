Курс доллара ударил сегодня по нервам россиян — опять вырос: когда станет ниже

Курс доллара в начале торгов четверга 13 июля подорожал до 91 рубля, юань поднялся до 12,71 рубля, евро — до 101,28 рубля, сообщает Московская биржа.

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Финансовые аналитики полагают, что на курсе сказывается возросший рост импорта на фоне сократившегося экспорта. Также влияет сложная геополитическая ситуация и спекуляция на рынке валют.

Однако к концу месяца эксперты ожидают, что ЦБ РФ поддержит рубль, подняв ключевую ставку, и курс иностранных валют понизится.

В частности, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин уверен, что в последних числах июля доллар будет продаваться за 85-90 рублей.

Источник: 1prime.ru