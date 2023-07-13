Купили за 12 рублей в аптеке и смыли все рыжие пятна с сантехники: жидкость растворяет грязь на глазах

Смесь нашатыря и перекиси водорода - отличное домашнее средство против налета на сантехнике. Это вещество отмывает даже самые сложные пятна, которые получаются из-за минеральных отложений и мочевого камня.

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100 миллилитров нашатырного спирта и 50 миллилитров перекиси водорода смешиваем. Мочим тряпочку в этом составе и очищаем ей загрязнения на сантехнике. Если наслоения тяжелые, то оставляем пропитываться минут на 20-30.

Для усиления эффекта можно смочить салфетку в данном растворе и оставить на поверхности унитаза или ванны. Смыть водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»