Попробовали эту подкормку на огурцах — растут через сантиметр, желтые листья пропали

Вы насытите свои посадки с огурцами многими важными питательными веществами (калием, фосфором, азотом, медью и др.), если попробуете очень удачную подкормку в виде сыворотки и йода.

Этот состав улучшит рост завязей и наращивание плодов, заодно вы избавитесь от желтизны листьев, защитите огурцы от недугов и вредителей.

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На 9 литров воды берем 1 литр молочной сыворотки (можно молоко или кефир, но лучше сыворотку). Добавьте в состав 10 капель йода.

Обработайте либо листу 1 раз в 10 дней, либо под корень один раз в 2 недели. Обработки по листу проводить утром рано или в пасмурную погоду.

Источник: дзен-канал «Маленькая дача»