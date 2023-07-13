Три породы кошек, которые приносят в дом богатство

Обычно любителям кошек совершенно неважна порода усатых, они убеждены, что любви достойно каждое животное. Однако стоит знать, что некоторые из пушистиков приносят в дом еще и богатство. Эзотерики называют три породы, способных повлиять на материальный достаток своих хозяев.

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Это древняя порода из Тайланда као-мани, которая на родине считается королевской, ее могли позволить себе лишь императоры. Также финансовое благополучие приносят сиамские кошки. А породу кошек корат частенько дарят молодоженам на свадьбы – они несут гармонию, любовь и достаток.

По материалам сайта Pensnews