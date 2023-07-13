Раздаем помидоры соседям: всего лишь разбросали этот порошок у корня (растут на глазах)

Отлично в июле на томатах проявляет экологичная трехсоставная подкормка. Состоит она из горчичного жмыха, молотой скорлупы яиц и древесной золы.

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Попробуйте – не пожалеете. Этот состав обладает целым комплексом полезных действий: устраняет вредителей и недуги, делает почву мягкой и благоприятной для развития корневой системы, дает все важные питательные вещества, чтобы растение наращивало плоды и росло активно, но без «жирования».

Смешайте по одному килограмму жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбросайте у корней томатов.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»