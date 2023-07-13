«Тинькофф» увеличил комиссию за внесение средств в банкоматах: касается наличной валюты

В начале июня «Тинькофф банк» ввел комиссию размером в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в банкоматах финансово-кредитной организации.

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В настоящий же момент, согласно данным офсайта банка, максимальная комиссия за пополнение расчетной карты в долларах или в евро через банкомат составляет «до 10%», но не более. В банке уточнили, что это зависит от суммы операции и валюты пополнения. При этом комиссия всегда показывается до совершения операции.

РИА Новости рассказали представители «Тинькофф», что если валюта внесения евро или долларов соответствует валюте счета, который пополняется, то будет взиматься комиссия 4% от суммы пополнения.

Источник: 1prime.ru