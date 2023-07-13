Когда доллар будет по 100: экономисты дали расклад – лучше присядьте

Курс доллара в настоящее время заставляет нервничать не только финансистов и экономистов, но и простых россиян. Еще бы, ведь национальная валюта снижается все последнее полугодие почти непрерывно, устанавливая новые антирекорды.

Критической отметкой для многих является 100 рублей. Эту цифру аналитики окрестили «дном» для рубля и даже прогнозируют, когда именно оно будет достигнуто.

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что к 100-рублевому пределу «американец» приблизится, когда цены на нефть резко упадут – ниже 70 долларов за баррель.

С экспертом согласны и другие финансисты. Девальвация рубля продолжится в случае введения новых санкций, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица, а главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин допускает доллар по 100 уже в этом году.

По материалам сайта Gazeta.ru