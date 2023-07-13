Если свекла растет мелкая: агроном объяснил причины

В процессе выращивания свеклы дачники могут обнаружить неприятный сюрприз – плоды останавливаются в росте и больше не набирают объем. Так на грядках и остаются маленькие корешки, которые по осени разочарованно выкапывают недоумевающие садоводы. Между тем, причин в таком результате несколько, объясняет агроном Анастасия Коврижных.

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В первую очередь, это сорт свеклы. Вероятно, была выбрана такая разновидность овоща, которая не дает крупных плодов. Во-вторых, без должного полива рост останавливается, поэтому важно давать много воды. В-третьих, нехватка питания, то есть подкормка – ее важно давать несколько раз за сезон. И, наконец, плотность посадок. Промежуток между овощами должен быть минимум десять сантиметров, чтобы каждый плод получал полноценное питание и развитие.

По материалам сайта Belnovosti