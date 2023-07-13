Прогонит муравьев народное средство: его делают мудрые дачники сами

Когда муравьи и тля поселяются в огороде, ничего хорошего это не предвещает. Испорченный урожай, зачахшие грядки мало кого обрадую. Поэтому дачники стараются как можно скорее избавиться от незваных гостей. В ход идут проверенные опытом и временем методы.

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Например, народное средство с желтком. При его приготовлении берут 2 куриных желтка, 1 ст. ложку лимонного сока, 1 ст. ложку любого моющего средства, все вместе перемешивают, получившуюся смесь наносят на места скопления насекомых.

По материалам сайта Belnovosti