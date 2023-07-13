Вымахает крупным и сладким: чем в июле подкормить перец

Редкий дачник не высаживает перец на участке – это овощ давно стал любимым у россиян, а взращенный собственными руками, как водится, вдвойне вкусней. Когда до конца лета еще далеко, а плоды уже наметились, следует подкормить грядки, чтобы исключить дефицит питания.

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В июле перцу требуется калий, которого много в крапиве. Готовится раствор для полива легко: в бочку объемом 100 литров берут половину крапивы, всыпают луковую шелуху, полпачки дрожжей, заливают водой, настаивают неделю. Забродившая смесь – источник калия, и быстро восполнит нехватку у перца.

По материалам сайта Belnovosti