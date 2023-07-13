Огурцы дают кривые плоды: у них дефицит питания – срочно исправляем

До конца лета еще далеко, но в период первого плодоношения дачники могут обнаружить, как плоды растут скрученными. Это не болезнь или вредители, а элементарный дефицит калия. Если исправить ситуацию, то еще можно наладиться ровненькими огурчиками. Да и в банку на зиму удобнее закатывать прямые.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Мудрые садоводы первым делом восполняют нехватку калия. В ход идет подкормка на монофосфате калия или сульфате калия, приобрести их можно в любом садовом магазине. Берется 1 ст ложка удобрения на 10 л воды, замешивается и льется на грядку из расчета 500-700 мл подкормки на кустик.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»