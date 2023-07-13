Если медленно спеют помидоры на грядке: деревенская хитрость все изменит

Что делать, если томаты на ветке плохо спеют, в то время как у соседки на даче уже первая партия с кустов снята? Опытные дачники не впадают в панику, а начинают действовать. Во-первых, они смотрят на нижние листья помидоров: если они зеленые и свежие, то их убирают с куста, так как они лишают растение питания.

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Во-вторых, подпитывают почву йодом, он ускоряет созревание, а также изгоняет фитофтору. Берут 30 капель йода на 10 л воды, поливают в лунки сразу после разведения.

Считается, что лучше ждать созревания помидоров на ветке – так у них будет яркий томатный вкус. Если же срывать овощи зелеными и ждать, когда покраснению в темном месте, то можно получить безвкусные плоды.

По материалам сайта Belnovosti